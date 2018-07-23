MARDİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:36

Kültür turları bin 400 kişiyi buldu

Mardin’in Artuklu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri tarafından kadınlara yönelik olarak düzenlenen kültür turlarından yararlanan kadın sayısı bin 400’ü buldu.Artuklu Belediyesinin, kadınların Şanlıurfa ve Hasankeyf’i yakından tanımaları...

Kültür turları bin 400 kişiyi buldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Mardin’in Artuklu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri tarafından kadınlara yönelik olarak düzenlenen kültür turlarından yararlanan kadın sayısı bin 400’ü buldu.

Artuklu Belediyesinin, kadınların Şanlıurfa ve Hasankeyf’i yakından tanımaları için hazırlanan kültür turları projesine kadınların ilgisi sürüyor. Artuklu’dan 3 bin kadının başvurduğu turlar kapsamında şimdiye kadar en az 200’er kişilik kafileler halinde 5’i Şanlıurfa’ya, 1’i de Hasankeyf’e olmak üzere toplamda 6 gezi turu düzenlendi. Her hafta Cuma günü düzenlenen geziden kadınlar oldukça memnun kaldı. Gezi süresince kadınlara belediye tarafından görevlendirilen personeller refakat ederken, kadınların turlardan azami memnuniyetle ayrılmasına özen gösterildiği kaydedildi.

Kadınların belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyeti önemsediklerini anlatan Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, “Her hafta devam edecek olan turlarımızla başvurmuş hiçbir kadınımızı geri çevirmeyeceğiz. Gezi programları büyük sorumluluktur. Layıkıyla yerine getirmek için ekiplerimiz büyük gayret sarf ediyor. Gezilecek noktalarda kadınlarımızın rahatlığı, konforu, eğlenmesi, ihtiyaçlarından tutun da yiyecekleri yemeklere kadar her şeyi en ince detayına inerek düşünüyor, planlıyoruz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku