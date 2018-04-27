Mardin ASP Müdürü Efetürk istifa etti

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, AK Parti’den Mardin milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Efetürk, Mardin ASP İl Müdürlüğünde 2 yıldır görev yaptığı mesai arkadaşlarına 2 yıl boyunca yapılan çalışmaların özetini sunarak personeli ile vedalaştı.

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, AK Parti’den Mardin milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Efetürk, Mardin ASP İl Müdürlüğünde 2 yıldır görev yaptığı mesai arkadaşlarına 2 yıl boyunca yapılan çalışmaların özetini sunarak personeli ile vedalaştı.

Mardin’de çocuk yaşta evliliklere müdahale ederek bir çok genç kızın hayatını kurtaran ve sosyal yardımlaşma projeleri ile kentte binlerce terör mağduru aileye destek olan ASP İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk AK Parti Mardin Milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa ederek çalışma arkadaşları ile vedalaştı. ASP İl Müdürlüğü konferans salonunda personeli ile vedalaşan Efetürk, 2 yıl boyunca gerçekleştirilen bakanlık çalışmaları ile ilgili sunum yaptı. Vedalaşma programına Mardin Basın İlan Kurumu İl Müdürü Adnan Günbegi, Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar şube müdürleri ve kurum personeli katıldı.

Mardin’de gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili verilen brifingde konuşan Efetürk, kentin nüfusunun yüzde 49.6’sının kadın, yüzde 50,4’sının erkek olduğu belirtilerek evlenme yaşının 16 – 19 olarak Türkiye ortalamasının üstünde olup boşanma oranın ise Türkiye ortalamasının altında olduğu belirtti. ASP il müdürlüğü olarak 113 milyon 85 bin 727 Türk lirası yardım yapıldığı ifade eden Efetürk, Sosyal Yardımlaşma Vakfının ise 2017 yılında 206 milyon 397 bin 342 Türk lirası yardım yaptığı açıkladı. Efetürk, Nusaybin ilçesinde teröristlerin kazdığı hendeklerden zarar gören mağdur vatandaşlara yapılan destekler, öğrenci yardımları, çocuk gelin kurtarma operasyonları ve saha çalışmaları ile Mardinli tüm vatandaşlara devletin en sıcak ve şefkatli yüzü ile yapılan yatımları anlattı.

Mardin ASP İl Müdür Vekili Mehmet Zeki Eryarsoy, Hüsnü Bengin Efetürk’e yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, “Müdürümüz yine başka bir mecrada Mardin sevdasını ve memleket sevdasını gerçekleştirecektir. Bu yolda kendisine başarılar diliyorum" dedi.

22 Şubat 2016’da göreve gelen Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, Mardin’de göreve geldiği günden bu yana bir çok zor işi başarı ile tamamladığını ve verilen görevi en iyi şekilde gerçekleştirmek için ekibi ile çalıştığını belirterek; “İki yıl boyunca çok iyi işler yaptık. Biz sözümüzü tuttuk. Personelin daha dinamik çalışması, kurumsal bir yapı olması için geleni yaptık ve ufak müdahaleler ile bunu başardık. Mardin’e olan sevdamı kardelenin güneşe olan sevdasına benzetiyorum. Çok zor günler geçirdik. Göreve geldiğimde Sur’da, Diyarbakır’da olan herkes olaylar yaşadığını söyler ama biz Mardin’de Nusaybin’de ne zorluklar çekerek halkımız için çalıştığını yanımda olan 3-4 personel ve bakanlığımız biliyor. Mermiler havada uçuşurken biz Nusaybin’de bakanlığımız adına vatandaşımızın yanındaydık. Gidemediğimiz yer bizim değildir dedik ve her noktaya ulaşmaya çalıştık. Şimdi de Mardin’e hizmet için yola çıktık” diye konuştu.