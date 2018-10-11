MARDİN:
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11 Ekim 2018 Perşembe 13:10

Mardin Büyükşehir Belediyesinden çevre dostu proje

Mardin Büyükşehir Belediyesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) desteğiyle yaptırdığı ve yaklaşık 8 milyon Avroluk çevre dostu Yeşilli Atık Su Arıtma Tesisi, kente hizmet...

Mardin Büyükşehir Belediyesinden çevre dostu proje
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Mardin Büyükşehir Belediyesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) desteğiyle yaptırdığı ve yaklaşık 8 milyon Avroluk çevre dostu Yeşilli Atık Su Arıtma Tesisi, kente hizmet veriyor.

Artuklu ilçesinin bir bölümü ve Yeşilli ilçesine hizmet eden tesis, 2050 yılı nüfus yoğunluğuna göre yapılarak günlük olarak 8 bin metreküp suyu temizliyor. Biyolojik yöntemlerin kullanıldığı tesiste atık suyun arıtılması için bakteriler faydalanılıyor. Yüzde 88-90 oranında temizlenen su, salındıktan sonra tarımsal alanda kullanılıyor. Tesiste arıtmadan sonra biriken çamur ise hem gübre hem de enerji hammaddesi olarak kullanma imkanı sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Mezopotamya Ovası, ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın tarımsal faaliyet yapılan önemli ovalarından bir tanesi. O nedenle de çevresel kirliliği dikkate alıyoruz. Mardin merkez, Artuklu, Yeşilli ve Kızıltepe ilçelerinde evsel ve sanayi atık sıkıntısını gidermek için atık alanlarımızı oluşturduk ve şuan tam kapasite ile çalışıyor. Aynı zamanda da diğer ilçelerimiz içinde bu projelerimiz devam ediyor. Çöp toplama alanlarımızı disipline ettik. Merkezde yine oluşabilecek kirlilik için alanlarımızı oluşturduk. Araç ve eleman takviyesi yaptık. Çöplerde düzenli bir şekilde toplanıyor. Mezopotamya ve ülkemize karşı bir sorumluluğumuz var tabi. Yani bu ovada iyi tarım yapılması, bu ovanın korunması ve çevre kirliliğinden etkilenmemesi bizim için önemli. Bu ovanın büyük çoğunluğu Mardin’de. Mardin açısından bu çalışmaları dikkate alıyor ve önemsiyoruz. Daha temiz, daha yaşanılabilir bir Mardin hayalimiz var. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz” denildi.
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