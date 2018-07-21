MARDİN:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:15

Mardin Devlet Hastanesine 400 yatak daha ekleniyor

Mardin Devlet Hastanesinin eski binası yıkılarak yerine 400 yataklı ek bina yapılacağı belirtildi.Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Mardin’in 150 yataklı eski devlet hastanesinin yıkımı ve hurda karşılığı...

Mardin Devlet Hastanesine 400 yatak daha ekleniyor
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Mardin Devlet Hastanesinin eski binası yıkılarak yerine 400 yataklı ek bina yapılacağı belirtildi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Mardin’in 150 yataklı eski devlet hastanesinin yıkımı ve hurda karşılığı enkazının kaldırılma işinin 19 Haziran 2018 tarihinde 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi açık teklif usulü ile ihalesi yapıldığı ve işi alan firma ile 12 Temmuz 2018 tarihinde sözleşme yapıldığı belirtildi. 19 Temmuz’da firmaya sözleşme sonucunda yer teslimi yapıldığı bildirilirken, yıkım sürecinin yaklaşık 2 ay sürmesi beklendiği ve yıkılan alanda 400 yataklı ek bina inşaatına da en kısa sürede başlanmasının planlandığı açıklandı.
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