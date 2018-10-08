MARDİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:10

Mardin emniyetinden bahis operasyonu

Mardin’de yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli hakkında idari işlem uygulandı.Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada Nusaybin Cumhuriyet Başsavcı vekilliğinin talimatı ile Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü...

Mardin emniyetinden bahis operasyonu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Mardin’de yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli hakkında idari işlem uygulandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada Nusaybin Cumhuriyet Başsavcı vekilliğinin talimatı ile Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, ’Yasa dışı bahis ve kumar olaylarının önlenmesi’ amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar neticesinde yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 4 iş yerinin denetlendiği açıklandı. İş yeri sahibi olduğu tespit edilen 6 şüphesi şahıs ve yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, “İş yerlerine yönelik yapılan aralarında yasa dışı bahis oynatılmasında kullanılan 8 adet farklı marka telefon, 5 adet bilgisayar, 2 adet hesap tutulduğu değerlendirilen ajanda ve not defterine el konulmuştur. Terör örgütlerin finans kaynakları olan yasa dışı bahis ve kumar olaylarının engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir” denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku