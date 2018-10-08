Mardin emniyetinden bahis operasyonu

Mardin’de yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli hakkında idari işlem uygulandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada Nusaybin Cumhuriyet Başsavcı vekilliğinin talimatı ile Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, ’Yasa dışı bahis ve kumar olaylarının önlenmesi’ amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar neticesinde yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 4 iş yerinin denetlendiği açıklandı. İş yeri sahibi olduğu tespit edilen 6 şüphesi şahıs ve yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, “İş yerlerine yönelik yapılan aralarında yasa dışı bahis oynatılmasında kullanılan 8 adet farklı marka telefon, 5 adet bilgisayar, 2 adet hesap tutulduğu değerlendirilen ajanda ve not defterine el konulmuştur. Terör örgütlerin finans kaynakları olan yasa dışı bahis ve kumar olaylarının engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir” denildi.