Mardin merkezine bayrak çalışması

Mardin’in merkez Artuklu İlçe Belediyesinin şehir merkezinde iki ayrı noktaya çevre düzenlemeleri kapsamında yaptığı Türk bayrak motifli çalışmalar büyük beğeni kazandı.Artuklu Belediyesi ilçe merkezinde yaptığı değişim ve gelişimi...

Mardin’in merkez Artuklu İlçe Belediyesinin şehir merkezinde iki ayrı noktaya çevre düzenlemeleri kapsamında yaptığı Türk bayrak motifli çalışmalar büyük beğeni kazandı.

Artuklu Belediyesi ilçe merkezinde yaptığı değişim ve gelişimi park ve çevre düzenlemeleri ile sürdürüyor. İlçenin sorunlarını bilen bir yapıda projeler hazırlayan Artuklu Belediyesi, yaptığı çevre düzenlemesi ve sanatsal yapılar ile vatandaşın beğenisini kazandı. İlçede Recep Tayyip Erdoğan Parkı ve Mardin Valiliği civarında bitirilen Türk bayrağı motifli anıtlar vatandaştan tam not aldı.

“İlçemiz güzelleşiyor”

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, “İlçemize yaptığımız sanat eserleri ile daha da anlam katıyoruz. Belediyemiz ilçemizde 24 saat esasıyla çalışmalar yapmaktadır. Her yönüyle güzel bir değişimin yaşandığı ilçemizde sanatsal öğelere de yer vermekteyiz. Bu nedenle farklı bölgelerde örnek çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Son olarak yaptığımız 2 Türk bayraklı çalışma ilgi çekmektedir” dedi.

“Değişim beğeni kazanıyor”

Türk bayrağının tüm ihtişamı ile en anlamlı şekilde anıtlara yansıtıldığını ifade eden Öztürk, “Biz şanlı bayrağımızın ilçemizin işlek noktalarında sanatsal bir şekilde olması gerektiğini düşündük. Bu nedenle Vatandaşlarımızın sıklıkla geçtiği ve Diyarbakır yolu üzerinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Parkı ve Mardin Valiliği yanındaki caddeye yerleştirdik. Projemiz özellikle aksam vakitlerinde yapılan ışıklandırma ile adeta görsel bir şölen oluşturmaktadır. Çalışmaların hayırlara vesile olmasını dilerim” diye konuştu.