MARDİN:
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03 Temmuz 2018 Salı 12:29

Mardin’de 6 ayda 2 milyon 177 bin 750 TL’lik uyuşturucu ele geçirildi

Mardin Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda son 6 ayda 2 milyon 177 bin 750 TL’lik uyuşturucu ele geçirildi.

Mardin'de 6 ayda 2 milyon 177 bin 750 TL'lik uyuşturucu ele geçirildi
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Mardin Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda son 6 ayda 2 milyon 177 bin 750 TL’lik uyuşturucu ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuya yönelik haziran ayı ve son 6 aylık çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, haziran ayında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, 3 kilogram 166 gram esrar, 463 gram toz esrar, 162 gram eroin, 3 gram kokain,1 gram metamfetamin, 87 adet ecstasy hap, 415 adet captagon hap, 127 kök Hint keneviri, 8 adet tabanca fişeği, hazır halde 73 fişek esrar, satışa hazır halde 94 fişek eroin, satışa hazır halde 5 fişek kokain, satışa hazır halde 1 fişek metamfetamin ele geçirildiği bildirildi. Operasyonlarda, 82 şüpheli şahsa adli işlem yapıldığının da belirtildiği açıklamada, 16 şahsın tutuklanarak cezaevine teslim gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, 1 Ocak-30Haziran tarihleri arasında ise, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 177 bin 750 TL olan bağımlılık yapıcı madde ele geçirildiği aktarıldı.
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