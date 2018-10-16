MARDİN:
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16 Ekim 2018 Salı 10:51

Mardin’de 8 bin 434 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 8 bin 434 paket kaçak sigara ele geçirdi.Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Artuklu...

Mardin'de 8 bin 434 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 8 bin 434 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi’nde bulunan bir tır parkına operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, park halinde bulunan tırdan başka bir araca aktarılan 7 bin 265 adet paket bandrolsüz sigara ve aynı bölgede park halinde bulunan farklı bir tır aracının alt kısmında 4 adet siyah bidon içerisinde saklanmış bin 169 paket bandrolsüz sigaranın ele geçirildiği bildirilerek, Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlattığı duyuruldu.
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