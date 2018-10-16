MARDİN:
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16 Ekim 2018 Salı 09:41

Mardin’de araması bulunan 23 kişi yakalandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde kamu düzeninin sağlanmasına yönelik “Suç ve Suçlularla Mücadele” kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyon 45 ekip ve 121 personelle gerçekleştirilirken araması bulunan 23 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Mardin'de araması bulunan 23 kişi yakalandı
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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde kamu düzeninin sağlanmasına yönelik “Suç ve Suçlularla Mücadele” kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyon 45 ekip ve 121 personelle gerçekleştirilirken araması bulunan 23 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada bu tür operasyonların aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçlarından kesinleşmiş 48 bin 710 TL ve 18 bin 590 TL para cezası bulunan 2 şahıs, yağma ve silahla yağma suçlarından 2 şahıs, hakaret suçundan 1 şahıs, karşılıksız yaralanma suçundan 1 şahıs, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 2 şahıs, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan 1 şahıs ve çeşitli suçlarda araması bulunan toplam 23 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir" denildi.

İl genelinde yapılan operasyonlar kapsamında il merkezinde 6 şahıs, Kızıltepe ilçesinde 12 şahıs, Nusaybin ilçesi 5 şahıs olmak üzere toplamda 23 aranan şahıs yakalanarak ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edildiği belirtildi.
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