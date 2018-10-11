MARDİN:
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11 Ekim 2018 Perşembe 12:42

Mardin’de aşçı yetişecek

Mardin mutfağının kadim lezzetleri, Olgunlaşma Enstitüsünün açtığı 2 yıllık öğretim programı ile Nusaybin Halk Eğitimi Merkezi mutfağında yaşatılmaya devam edecek.Geleneksel el sanatlarını yaşatma, koruma ve geliştirme amacıyla faaliyet...

Mardin'de aşçı yetişecek
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Mardin mutfağının kadim lezzetleri, Olgunlaşma Enstitüsünün açtığı 2 yıllık öğretim programı ile Nusaybin Halk Eğitimi Merkezi mutfağında yaşatılmaya devam edecek.

Geleneksel el sanatlarını yaşatma, koruma ve geliştirme amacıyla faaliyet gösteren Mardin Olgunlaşma Enstitüsünde, Mardin mutfağına ait unutulmaya yüz tutan yemeklerle ilgili yiyecek ve içecek mutfağı açılarak çalışmalara başlandı. 2 yıllık öğretim programı ile çok sayıda aşçının yetişeceği, ustalık eğitiminde kullanılacak birçok yöresel lezzet belirlendi.

Mardin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Metin Değer, “Olgunlaşma Enstitüsü yapısı ve deneyimini yeni kurduğumuz bu mutfağımıza da aktararak bu konuda bilgi ve beceriye sahip büyüklerimizi kaynak edinip araştırmalar yapacak bölgemizin lezzetlerini hem kayıt altına alacağız hem de tanıtılmasını sağlayacağız” dedi.

“Mardin değil mutfağıyla da tanınmalı"

Değer, yeni neslin Mardin mutfağına ait pek çok tarifi bilmediğini Mardin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından bu konuda çok geniş ve kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, Mardin’in sadece köklü tarihi ile değil mutfağıyla da tanınması gerektiğini kaydetti.
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