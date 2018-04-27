Mardin’de bin 137 kişi sorgulandı

Mardin Emniyet Müdürlüğü okul önleri ve çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada yapılan uygulamalarda bin 137 kişinin sorgulandığı belirtildi. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocuk ve gençlerin etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürebilmeleri amacıyla, okul çevrelerinde bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları, okul çevrelerinde okul ile ilişkisi bulunmayan şahıslar ile okul servis araçları ve sürücülerine yönelik ’Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması’ gerçekleştirilmiştir. İlimiz genelinde 46 ekip ve 144 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde; bin 137 şahıs sorgulanmış, 118 okul çevresi, 182 iş yeri, 43 park-bahçe kontrol edilmiş, 2 iş yerine görülen eksiklikler üzerine gerekli yasal işlem uygulanmış, 3 aranması olan şahıs yakalanmış ve 1 şahsa ise idari para cezası uygulanmıştır. 40’ı okul servisi olmak üzere toplam 83 araç kontrol edilmiş, 1 araca 235 TL trafik para cezası uygulanmıştır” denildi.