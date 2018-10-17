Mardin’de çalışan annelere 400 TL kreş desteği

Mardin’de İşkur’un İşbaşı Eğitim Programı’na katılan kadınlara 400 TL kreş desteği verilecek.

Mardin İşkur İl Müdürü Mehmet Akın, İşbaşı Eğitim Programı’na ilişkin açıklamalarda bulundu. İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine ve işsizliğin azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla mesleki eğitim kursları ve İşbaşı Eğitim Programları uyguladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük eylem planı ile özel politika gerektiren gruplardan gençlerin ve kadınların işgücü piyasasına kazandırılmasını konusunda çalışma yapıldığını anlatan Akın, “Sağlam adımlarla giriş yapıp kalıcı istihdamlarının sağlanabilmesi amacı ile usul ve esasları kurumumuz Aktif İş Gücü Hizmetleri Mevzuatı tarafından belirlenen ‘İşe ilk Adım Projesi’ ve ‘İşte Anne Projesi’ uygulanmaya başlamıştır. ‘İşe İlk Adım Projesi’ ile Türkiye geneli 5 bin gencin istihdama katılımını hedeflenmektedir. Proje kapsamında düzenlenecek programlara 18-29 yaş aralığındaki iki yıllık yüksekokul veya dört yıllık fakülte mezunları katılacaktır. Program başlama tarihinde otuz yaşından gün almamış, ancak program devam ederken alacak durumda olanlar da programa katılabilecektir” dedi.

“İşte Anne Projesi” ile de Türkiye genelinde 5 bin kadının istihdama katılımının hedeflendiğini anlatan Akın, “Proje kapsamında düzenlenecek olan kurslara yalnızca 0-15 yaş arası çocuğu olan kadınlar yararlanabilecektir. Şartları uyup projeye katılacak olan kadınlara öncelikli olarak kurumumuz iş ve meslek danışmanları tarafından danışmanlık hizmeti verilecek olup, kurumumuz iş kulübünde eğitim aldıktan sonra İşbaşı Eğitim Programı veya Mesleki Eğitim Kurslarından faydalanmaları akabinde kalıcı olarak istihdamları hedeflenmektedir. İş kulübü eğitimini tamamlamış olan kadınlardan kurs ve programlara katılanlara günlük 70 TL cep harçlığı verilecek olup çocuk bakım desteğinden yararlanma şartlarını taşıyanlara ayrıca 400 TL bakım desteği de verilecektir” diye konuştu.