MARDİN:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:12

Mardin’de huzurlu sokaklar uygulaması

Türkiye geneli gerçekleştirilen ’Huzurlu sokaklar’ uygulamasının Mardin’de gerçekleştirilen ayağında 148 polisle bin 53 kişi sorgulandı.Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genel asayiş ve kamu düzeninin...

Mardin'de huzurlu sokaklar uygulaması
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Türkiye geneli gerçekleştirilen ’Huzurlu sokaklar’ uygulamasının Mardin’de gerçekleştirilen ayağında 148 polisle bin 53 kişi sorgulandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genel asayiş ve kamu düzeninin mevcudiyetinin sağlanması amacıyla, stratejik öneme sahip bölgeler ile vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanlarda mevzuata uygun halde 20 Temmuz günü 12.00, 14.00 ve 17.00, 19.00 saatleri arasında iki aşamalı “Türkiye Huzurlu Sokaklar Uygulaması“ gerçekleştirildiği belirtildi. Mardin geneli yapılan uygulamalarda 49 ekip, 148 polis ve 21 diğer kurum personelinin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtilen denetimlerde şunlara yer verildi:

“95 araç ve bin 53 şahıs sorgulanmış, yoklama-bakaya olarak arandığı tespit edilen 8 şahıs ve hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen 1 şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapılmış olup, 1 araca 216 Türk Lirası cezai yaptırım uygulanmıştır”.
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