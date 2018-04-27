MARDİN:
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27 Nisan 2018 Cuma 14:19

Mardin’de ipekböcekleri üreticilere teslim edildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Daire Başkanlığı Proje kapsamında eğitim verilen çiftçilerin evlerinde ipekböceği yetiştirmek için raflar kurulmasının ardından, getirilen ipek böcekleri çiftçilere teslim edildi....

Mardin'de ipekböcekleri üreticilere teslim edildi
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Mardin Büyükşehir Belediyesi Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Daire Başkanlığı Proje kapsamında eğitim verilen çiftçilerin evlerinde ipekböceği yetiştirmek için raflar kurulmasının ardından, getirilen ipek böcekleri çiftçilere teslim edildi. Bu bağlamda 17 üreticiye 33 kutu ipek böceği verildi. 40 gün gibi kısa sürede ürün verecek ipek böcekleri çiftçilerin mutlu olmasını sağlayacak.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, şehirde tarım ve hayvancılığın gelişmesi için yapılan projelerin başarıyla sürdüğünü dile getirdi. Yaman, “Çiftçilerimizin gelir getirici yöntemler ile kazanmasını istiyoruz. İlimizde tarım ve hayvancılık konusunda da hassas bir çalışma içindeyiz. Projelerimizle çiftçilerimize önemli destekler vermekteyiz. Dikkat etiğimiz çalışmaların arasında ise gelir getirici alternatif tarım ve hayvancılık çalışmaları yer alıyor. Bu konuda daha önce ipekböcekçiliği yetiştirilmesi projesine start vermiştik. Projemizle gerekli ekipmanları sağlamanın akabinde ipek böceklerini üreticilerimize teslim ettik” dedi.
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