MARDİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 15:38

Mardin’de İşkur kura çekimi yapıldı

Mardin’de İşkur tarafından Mardin merkez ve ilçelerde bin 500 kişi işe alındı.Mardin merkez, Nusaybin, Dargeçit, Derik, Mazıdağı, Savur, Artuklu, Yeşilli, Ömerli, Kızıltepe ilçelerde bin 500 kişi işe alındı. Büyükşehir Belediyesi...

Mardin'de İşkur kura çekimi yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Mardin’de İşkur tarafından Mardin merkez ve ilçelerde bin 500 kişi işe alındı.

Mardin merkez, Nusaybin, Dargeçit, Derik, Mazıdağı, Savur, Artuklu, Yeşilli, Ömerli, Kızıltepe ilçelerde bin 500 kişi işe alındı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 400 kişi işe alındığı işçi alımında, ilçeler kaymakamlık ve müftülüklere bin 100 kişi işe alındı. Mardin’de yapılan kura çekiminde birçok kurada ismi yazılı olan kişi ve aileleri kura çekiminde hazır bulundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku