Mardin’de ‘İslam Medeniyetinin Geleceği Uluslararası Çalıştayı’ sona erdi

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ve Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) işbirliğinde düzenlenen “İslam Medeniyetinin Geleceği Uluslararası Çalıştayı” tamamlandı.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, çalıştayda felsefe, tarih, ilahiyat, toplum bilim ve modern bilim alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen akademik şahsiyetlerin katılımı ile İslam medeniyetinin ilk kez geleceğinin konuşulduğu ilk çalıştayın gerçekleştiğini kaydetti. 3 günden beri yapılan çalışmalar sonucunda İslam medeniyetinin yeniden ayağa kalkması noktasında yeniden ümit doğduğunu anlatan Ağırakça, “İslam dünyasının her yerinde gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerek Kültür Bakanlığı ve çeşitli enstitülerde İslam medeniyeti çalışması yapılmasını temenni ettik. İslam medeniyetinin yeniden ayağa kalkacağı noktasında ümit doğmuştur. Çalışmaların hız kazanacağını gördük. Böyle bir çalışma ilk defa Türkiye’de oluyor. Bunun verimli olduğunu ve devamının geleceğine inanıyorum” dedi.