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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:11

Mardin’de kayyumun koltuğuna çocuklar oturdu

MARDİN (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle iki koltuğunu da çocuklara bıraktı.Mardin’de 23 Nisan...

Mardin'de kayyumun koltuğuna çocuklar oturdu
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MARDİN (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle iki koltuğunu da çocuklara bıraktı.

Mardin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Mardin Valisi Mustafa Yaman da bayram nedeniyle iki koltuğunu da çocuklara bıraktı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Gülseren Enver Tüfekçioğlu Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi İlknur Albayrak, okul bahçesinin düzenlenmesi için talimat verirken, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman’a çocuklar için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Albayrak, “Beni bu koltuğa layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Vali amcamızı çok seviyoruz. Yaz için bize yüzme havuzları yaptı. Bizleri sinemaya gönderdi ve yazdığımız mektuplarda bazı arkadaşlarımızı ziyaret etti. Öncelikle çocuklara park yapmak kapalı spor salonları yapmak isterdim” dedi.

Şehit kızı Mardin Valisi oldu

Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Vali Mustafa Yaman ardından Valilik makamına geçerek Ömerli YİBO’da eğitim gören 5. Sınıf öğrencisi ve şehit kızı Aynur Demircan’a makamını devretti. Demircan, Mardin’de artan turist sayısı ile birlikte yatırımcıları da Mardin’e davet etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demircan, “Eğitimin daha iyi olmasını istiyoruz. Çocukların zararlı şeylerden uzak durması gerek. Kantinlerde sağlığa zararlı ürünlerin satışı engellenmeli” diye konuştu.

Albayrak, Ömerli ilçesinde bir okulun yakınına çocukların trafik kazalarından zarar görmemesi için de üst geçit talimatı vererek, her ilçe girişine su musluğu yapılacağını kaydetti.
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