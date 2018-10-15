Mardin’de marketlerde haksız kazanç denetimi

Mardin’de faaliyet gösteren marketlere döviz kurlarındaki hareketliliği bahane edilerek mal ve hizmetlerin fiyatlarında haksız artış yapılmasına karşı Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimlerde fahiş fiyat nedeniyle 7 iş yerine cezai işlem uygulanırken, 10 iş yerine de kabahatler kanunu kapsamında toplam 2 bin 790 lira cezai işlem yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi bakanlık talimatı ile market ve iş yerlerinde döviz kurundaki dalgalanmaları bahane ederek artan ürün fiyatlarına karşı denetim başlattı. İl genelinde denetimlerde fahiş fiyat nedeni ile 7 iş yerine cezai işlem yapıldı, 10 iş yerine ise kabahatler kanunu kapsamında toplam 2 bin 790 lira ceza uygulandı. Cezai işlem uygulanırken zabıta ekipleri market raflarında yer alan ürünleri en ince detayına kadar inceledi. Mardin’de 3 şubesi bulunan bir markete denetim için giden zabıta ekipleri marketlerdeki etiket fiyatları, yerli üretim logosu, gramaj gibi detaylara dikkat ederek reyon ürünleri ile faturaları karşılaştırdı.

Market denetimlerinde işletme yöneticileri fahiş fiyat uygulamasına izin vermediklerini, bakanlık talimatı ile yüzde 10 indirim uyguladıklarını söyledi. Denetimlerde bazı ürünlerde yerli üretim ibaresi olmayan, ambalajı bozuk ürünler konusunda zabıta ekipleri uyarılarda bulundu. İşletmeciler fiyatları artırmak istemediklerini kaydederek ithal ürün alımlarında fiyatların çok yükseldiğine de dikkat çekti.

Vatandaşlar fiyatlardan şikayetçi

Denetimler sırasında ekiplerle karşılaşan vatandaşlardan Sinan Kös, denetimlerin çok bir faydası olmadığını ifade ederek, fiyatların hala çok yüksek olduğunu, eskiden 3 kilo alabildiği domatesten bir kilo alabildiğini söyledi.

Marketler değil, fabrika satış fiyatlarında artış var

Denetimler sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan market muhasebe müdürü Mahmut Kanak, müşterilerin fiyat yükselişinden şikayetçi olduğunu, kendilerinin stoktaki ürün bitip fiyatı artmadıkça zam yapmadıklarını söyledi. Kanak, “Fiyatlarımızı hiçbir zaman yükseltmiyoruz. Fiyatlar yükseldi mal alımları olduğu zaman ürün fiyatı yükselmişse kar marjımızı koyup ona göre yükseltiyoruz fiyatlarımızı. Müşteriler gelip şikayette bulunuyorlar bizde elimizde olmayan sebeplerden dolayı yükseltmek zorunda kaldığımızı, mal alımlarımızda fiyat yükselirse ürünün fiyatını yükselttiğimizi söylüyoruz. Yoksa yükseltmiyoruz. Genelde yerli firmalarda fiyatları yükseltmedik. Dışarıdan gelen mallarda yükselme oldu. Onlarda mecburen aldıkça bizde yükseltiyoruz fiyatları diyerek müşteriye ürün yok dememek için ürün alıyoruz" şeklinde konuştu.

Zabıta ekipleri en ufak detayı gözden kaçırmıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta şube müdürlüğü ekipleri il genelinde rutin yapılan denetimleri sıkılaştırdıklarını ifade etti. Bugüne kadar Mardin ve Kızıltepe ilçesinde yaklaşık 50’ye yakın mağaza denetlenirken, tespit edilen olumsuzluklarda cezai işlem uygulandığı belirtildi.