MARDİN:
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12 Ekim 2018 Cuma 09:50

Mardin’de polislerin mutlu günü

Mardin Emniyet Müdürlüğü, çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve yeni bebeği olan personele altın hediye etti.Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve müdür yardımcıları, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tören ile polis memurlarının...

Mardin'de polislerin mutlu günü
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Mardin Emniyet Müdürlüğü, çocuğunu sünnet ettiren, evlenen ve yeni bebeği olan personele altın hediye etti.

Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve müdür yardımcıları, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tören ile polis memurlarının mutlu günlerine ortak oldu. Onar, evlenen 60 polis memuruna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın mesajlarını içeren tebrik kartlarını verdi. Emniyet personelinin iyi ve kötü günde hep birada olduğunu söyleyen Onar, "Yeni evlenen kardeşlerimize mutlu bir hayat diliyoruz. Yeni doğan çocukları da Allah analı babalı büyütsün. Mardin Emniyet Müdürlüğü olarak kendi aramızda sosyal yardımlaşma fonundan çam sakızı çoban armağanı böyle bir uygulamada bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın bu güzel ve sevinçli günlerinde onların yanında olduğumuzu bildiriyoruz” dedi.
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