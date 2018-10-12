Mardin’de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Mardin’de, Suriye üzerinden gelen toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Mardin’de hayatı olumsuz etkiledi. Görüş ve hava kalitesinin azalmasına neden olan toz bulutu, vatandaşlar zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar...

Mardin’de, Suriye üzerinden gelen toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Mardin’de hayatı olumsuz etkiledi. Görüş ve hava kalitesinin azalmasına neden olan toz bulutu, vatandaşlar zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar evlerine dönerken, bazıları ise yolda yüzlerini kapatarak ilerlemeye çalıştı. Toz bulutunun yarına kadar etkili olması bekleniyor.