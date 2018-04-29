MARDİN:
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29 Nisan 2018 Pazar 22:14

Mardin’de trafik kazası: 12 yaralı

Mardin’de bir ticari taksi ile bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Mardin'de trafik kazası: 12 yaralı
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Mardin’de bir ticari taksi ile bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, Nusaybin ve Kızıltepe yolu Akıncılar mevkii Alakuş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Karahaner yönetimindeki 47 T 0087 plakalı ticari taksi ve Musa Sunar yönetimindeki 44 BE 906 plakalı kamyonet çarpıştı. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri çağrıldı. Kazada Hatice Bozkurt (27), Asiye Baytürk (27), İbrahim Karahaner (30), Muhammet Ali Akçay (19), Ümit Sunar (17) yaşındaki ve isimleri öğrenilemeyen diğer 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mardin ve Kızıltepe devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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