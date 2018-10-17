Mardin’de uyuşturucu operasyonu

Mardin Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla il genelinde yapılan 15 günlük operasyonların sonucunu açıkladı. Açıklamada, operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 144 bin 500 lira olan, 2 kilo 342 gram esrar, 4 gram toz esrar, 216 gram eroin, 201 adet hap, 158 gram kokain ele geçirildiği belirtilerek, 58 şüphelinin gözaltına alındığını ve 10 şüphelinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

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