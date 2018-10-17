MARDİN:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:25

Mardin’de uyuşturucu operasyonu

Mardin’de düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 2 kilo 342 gram esrar, 4 gram toz esrar, 216 gram eroin, 201 adet hap, 158 gram kokain ele geçirildi.

Mardin'de uyuşturucu operasyonu
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Mardin’de düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 2 kilo 342 gram esrar, 4 gram toz esrar, 216 gram eroin, 201 adet hap, 158 gram kokain ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla il genelinde yapılan 15 günlük operasyonların sonucunu açıkladı. Açıklamada, operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 144 bin 500 lira olan, 2 kilo 342 gram esrar, 4 gram toz esrar, 216 gram eroin, 201 adet hap, 158 gram kokain ele geçirildiği belirtilerek, 58 şüphelinin gözaltına alındığını ve 10 şüphelinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedildi.
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