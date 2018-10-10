MARDİN:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:33

Mardin’e sonbaharın ilk yağmuru yağdı

Sıcak yaz günlerinin ardından Mardin’e sonbaharın ilk yağmuru yağdı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Mardin’de havanın hafif gök gürültülü fırtına ve yağmurlu olacağı açıkladı. Hava sıcaklığının gündüz 22 ve gece 8...

Mardin'e sonbaharın ilk yağmuru yağdı
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Sıcak yaz günlerinin ardından Mardin’e sonbaharın ilk yağmuru yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Mardin’de havanın hafif gök gürültülü fırtına ve yağmurlu olacağı açıkladı. Hava sıcaklığının gündüz 22 ve gece 8 dereceye kadar düşeceği açıklanırken, havanın hafta sonuna kadar parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Mardin’e sonbaharın ilk yağmuru yağdı. Sıcak yaz günlerinin ardından ilk kez yağmurun gelmesi vatandaşları hazırlıksız yakalamış oldu.
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