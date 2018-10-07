Mardin’in tek sahafı yoğun ilgi görüyor

Mardin’in tek sahafı vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisini görüyor.Antalya’da 1990’da sahaflığa başlayan ve mesleğine İstanbul’da devam eden Hüseyin Gündüz, Artuklu Üniversitesinde (MAU) Antropoloji...

Mardin’in tek sahafı vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisini görüyor.

Antalya’da 1990’da sahaflığa başlayan ve mesleğine İstanbul’da devam eden Hüseyin Gündüz, Artuklu Üniversitesinde (MAU) Antropoloji Bölümünü kazandıktan sonra, Mardin’de sahaf açtı. Gündüz’ün kente özgü taş yapılı otantik bir mekanda açtığı dükkan, vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. 11 yaşında çıktığı Mardin’e, 41 yaşında eğitimi için döndüğünü anlatan Gündüz, “Artuklu Üniversitesinde Antropoloji Bölümü okuyorum. İstanbul, Antalya ve Mersin’de sahaflık yaptım. 6 ay önce Mardin’de sahaf dükkanı açtığımda ilk tepkiler olumsuzdu. Herkes, ‘Kapatırsın, iflas edersin. Mardin’de kitapçıya ne gerek var. Kimse kitap okumuyor’ dediler. Komşularım da, ‘İflas edeceksin, 1 ay sonra kapatırsın’ diyorlardı. Kendilerinin de kitap okumadıklarını söylediler ve ben de, ‘Siz de kitap okuyacaksınız’ dedim. Şimdi komşular hafta da bir gelip kitap alıyorlar” dedi.

Tek dertlerinin kitap okutmak olduğunu belirten Gündüz, “Eğer zaman ve gücüm yeterse köylerde de bunu yapmak istiyorum. Dünya değişiyor, teknoloji değişiyor. Elbette sosyal medya önü alınamaz ama insanlara, okumanın önemini anlatmamız lazım” diye konuştu.

"Kitaplarda kendimi buluyorum"

Mardin’de sahaf olmasından dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Hilal Gülman, “Okudukça kitaplarda kendimi keşfediyorum, kendimi buluyorum. Özelikle tercihim biyografiler ve burada da kendimi keşfedeceğim eserle tanışmaktan çok mutluyum” ifadelerinde bulundu.

"Kitaplardan okumak daha keyifli"

İnternet yerine asıl kaynaktan okumanın keyifli olduğunu kaydeden Yasin Özçetin ise, “Sokaklarda ticaret amaçlı kitapçılar oluyor ama burada hem tarihi okumak, keşfetmek için güzel bir yer. İnternet’ten edindiğimiz bilgiler birinci kaynaklı değil. Kitaplara dokunarak okumak daha keyifli” dedi.