MARDİN:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:46

Mardinli atletler şampiyon oldu

Mardin Atletizm Spor Kulübü, Batman’da düzenlenen 4. Bayrak takım yarışmalarında alt yapıda SODES desteği ile yetiştirdiği sporcular 18 madalya alarak şampiyon oldu.Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan 4. Bayrak takım...

Mardinli atletler şampiyon oldu
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Mardin Atletizm Spor Kulübü, Batman’da düzenlenen 4. Bayrak takım yarışmalarında alt yapıda SODES desteği ile yetiştirdiği sporcular 18 madalya alarak şampiyon oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan 4. Bayrak takım yarışmaları festivali U12-U14-U16-U18 küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 5 ilin katılımı ile 17 Temmuz 2018 tarihinde Batman ilinde tamamlandı. Yarışmalara farklı illerden katılan 15 takım 128 sporcu arasından Mardin Atletizm Spor Kulübü, toplam 18 madalya kazanarak birinci oldu. U-14-U18 yarışmalarında 3. takımda birincilik ve U12-U16 kategorilerinde 2. üçüncülük alarak önemli başarı elde etti. Kulüp Başkanı Mehmet Münir Cura, Batman’da düzenlenen 4. Bayrak takım yarışmalarında elde edilen başarıdan dolayı tüm antrenör ve sporcuları kutladı. Cura, özellikle atletizm branşında farklı kategorilerde, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalara ve ligler alt yapıda kulüp bünyesinde bulunan sporcular ile katılarak elde ettikleri önemli başarıların SODES projesi kapsamında desteklenmesinde önemli katkıları olduğunu söyledi.
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