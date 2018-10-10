MARDİN:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:32

Mevsimsel grip uyarısı

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, mevsim geçişlerinin yaşandığı bu zamanlarda ani hava değişikliklerinin grip ve soğuk alınganlığına neden olabileceği belirtilerek, gripten korunmak için grip aşısının yapılması uyarısında bulunuldu.

Mevsimsel grip uyarısı
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Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, mevsim geçişlerinin yaşandığı bu zamanlarda ani hava değişikliklerinin grip ve soğuk alınganlığına neden olabileceği belirtilerek, gripten korunmak için grip aşısının yapılması uyarısında bulunuldu.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mevsimsel geçişlerin yaşandığı bu zamanlarda ani hava değişikliklerinin grip ve soğuk alınganlığına neden olabileceği belirtilerek, “Grip influenza virüsünün neden olduğu, genellikle yıl içerisinde sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başına kadar olan dönemde daha sık görülen oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Toplumun özelliklerine göre her yıl belirli sayıda insanı etkiler ve hastalandırır. Bu nedenle her yıl sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başı arasında beklenen sayıda kişide görülen bu hastalık mevsimsel grip olarak ifade edilmektedir” denildi.
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