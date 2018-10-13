Midyat’ta ‘1’inci Uluslararası Kültür Festivali’ yapıldı

Mardin’in Midyat ilçesinde düzenlenen “1’inci Kültür ve Sanat Festivali” renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, festivale yoğun ilgi gösterdi.

Midyat’ta, İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesince, “1’inci Kültür ve Sanat Festivali” düzenlendi. Dörtyol’da düzenlenen festivale katılanlar, zurna ve kemençeyle karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivale, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Vali yardımcısı Bahattin Çelik, Kaymakamı Hüseyin Tekin, Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, İlçe Müftüsü Mehmet Şafii Bilik, AK Pati İl Başkanı Nihat Eri, eski Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Kemal Nehrozoğlu, Dargeçit Kaymakamı Rızvan Eroğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri de katıldı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde, vatandaşlara ilçenin kültürünü yansıtan ikramlarda bulunuldu.

“Midyat şehir olmayı hak ediyor”

AK Parti MKYK Üyesi Miroğlu, Türkiye’nin geleceği için, kardeşlik isteyen herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, “Parlamentoda bulunduğum dönemde Midyat’ın il olması için uğraştım. Geldiğim nokta şu, Midyat statü bakımından, idari bakımından il de olsa ilçe de olsa hiç fark etmez. Çünkü Midyat her şeyden önce şehir olmayı hak etmiş bir Mezopotamya şehri’’ dedi.

“Midyat köklü bir kültüre sahip”

Kaymakam Hüseyin Tekin ise, Midyat halkının bir ağacın farklı yaprakları gibi ahenk içerisinde yaşamayı bilen modern ve köklü bir kültüre sahip olduğunu belirtti. Tekin, “Sevginin ve saygının, dostluğun ve hoşgörünün aynı zamanda dillerin ve dinlerin şehri olan Midyat’ta çalışmaktan ve yönetici olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum, bunun sebebi de sizlersiniz. Bugün yakın coğrafyada insanlar din değerleri üzerinde birbirini boğazlıyor. Ama Midyat halkı bir ağacın farklı yaprakları gibi ahenk içerisinde yaşamayı bilmiş, modern köklü, kültüre sahip bir toplumdur. Bu festivalde bizlere destek olan başta Belediye Başkanımız olmak üzere siyasetçilerimiz, yöneticilerimiz ve iş adamlarımız hepsini canı gönülden kutluyorum” diye konuştu.

Halk oyunları ile devam eden festival, havai fişek gösterisiyle sona erdi.