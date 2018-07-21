MARDİN:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:00

Midyat’ta yetişkinlere bilinçaltı semineri verildi

Mardin’in Midyat ilçesi Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde yetişkinlere bilinçaltı semineri verildi. Midyat TÜGVA ilçe temsilciliğinde yapılan seminere yaklaşık 120 kişi katıldı.Bilinçaltı terapisti Nazan Öztürk tarafından...

Midyat'ta yetişkinlere bilinçaltı semineri verildi
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Mardin’in Midyat ilçesi Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde yetişkinlere bilinçaltı semineri verildi. Midyat TÜGVA ilçe temsilciliğinde yapılan seminere yaklaşık 120 kişi katıldı.

Bilinçaltı terapisti Nazan Öztürk tarafından verilen seminerde 18 yaş üstüne hitap edildi. TÜGVA Midyat İlçe Başkanı Zeki Çiçek, bu tür seminerleri sıklıkla yapmaya çalışacaklarını belirterek, vatandaşlara bir faydalarının dokunduğunu görmenin kendilerini mutlu edeceğini söyledi. Çiçek, "Amacımız ilçe halkımıza destek sunmaktır. Bu nedenle böylesi etkinlikleri daha çok yapmayı planlıyoruz" dedi.

Terapist Nazan Öztürk, Midyatta bilinçaltı okuryazarlığı ve bilinçaltı semineri verdiklerini söyledi. Öztürk, "Bilinçaltı nedir, hayatımızı nasıl etkiler bilinçaltımızı nasıl kullanırız, bu şekilde bir bilgilendirme semineri yaptık. Yaptığımız seminerde birkaç şifa örneği bilinçaltımızda bulunan inanç olarak düşündüğümüz, fakat hayatımızda bize hizmet etmeyen, bizi yavaşlatan bazı inançları seminere katılan kişilerin bilinçaltından değişimini ve dönüşümünü sağladık. Midyat TÜGVA’ya bizi burada ağırladıkları için, bize bu imkanı verdiği için, halka bilinçaltını anlatma fırsatını verdikleri için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Seminerde eğitim gören Ayşe Altın ise, seminerden dolayı TÜGVA yetkililerine teşekkür ettiğini söyledi. Altın, "Örnekler üzerinde alternatif tıbbın, ne kadar sağlıklı işe yaradığını gördük, sorular yönelttik" şeklinde konuştu.

Seminer sonunda katılımcılar toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
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