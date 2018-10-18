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18 Ekim 2018 Perşembe 11:11

MTDF’den uyuşturucu ile etkin mücadele başvurusu

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF), uyuşturucu maddeyle etkin mücadele edebilmek ve önünü kesebilmek için yasal düzenleme yapılması için TBMM’deki partilere dilekçe verdi.MTDF Genel Başkanı Mehmet Şerif Öter, konuya ilişkin...

MTDF'den uyuşturucu ile etkin mücadele başvurusu
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Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF), uyuşturucu maddeyle etkin mücadele edebilmek ve önünü kesebilmek için yasal düzenleme yapılması için TBMM’deki partilere dilekçe verdi.

MTDF Genel Başkanı Mehmet Şerif Öter, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, federasyon yürütme kurulunun ortak karar aldığını belirterek, “Giderek kullanımı yaygınlaşan uyuşturucu madde ülke gençliğini tehdit etmekte ve ailelerin dağılmasına ve toplumsal sorunlara sebep olmaktadır. Toplumumuzun geleceği açısından ciddi risk oluşturan uyuşturucu belasıyla etkin mücadele edebilmek için ağır ve caydırıcı cezaların getirilmesi kaçınılmaz hale geldiği vurgulanmıştır. Örgütlü sivil toplum olarak sorumluluk bilinciyle hareket ederek uyuşturucu illetiyle gerekli ve etkin mücadele için TBMM’nin yeni yasal düzenlemelerle caydırıcı ve ağır cezaların biran önce getirilmesi için Mecliste grubu bulunan tüm partilere dilekçemizi sunduk” dedi.

Federasyon olarak bu işin peşini bırakmayacaklarını ve gerekli yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar konuyu gündemde tutacaklarını anlatan Öter, “Giderek artış gösteren uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı ülkemizin en büyük sorunlarından biri haline gelmiştir. Toplumumuzu her yönüyle tehdit eden ve giderek yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı birçok ilimizde olduğu gibi azda olsa Mardin ilimizde de artmaktadır. Güvenlik güçleri ve halkın dayanışmasıyla ortaya konulan mücadeleye rağmen Yasaların caydırıcı olmaması ve etkili cezaların verilememesi sonucu bazı yerlerde neredeyse sigara gibi dağıtımı yapılabilmektedir. Yasalardaki boşlukları iyi bilen uyuşturucu tacirleri, torbacıları üzerlerinde içici, kullanıcı olarak değerlendirilip, salıverilecek dozda miktarı taşıyorlar. Hal böyleyken kolluk küvetlerinin büyük zorluklarla yakaladığı uyuşturucu çeteleri kullanıcı kılıfına bürünerek, adli makamlarca salıverilmektedir. Geleceğimiz olan çocuklarımızı, gençlerimizi zehirleyip, ciddi şekilde tehdit eden, ailelerin dağılmasına ve yok olmasına sebep olmakla birlikte toplum huzurunu bozmaktadır. Uyuşturucu madde miktarı ne kadar az olursa olsun taşıyanlara ağır cezaların verilmesi. Suçu işleyen Suriyeli veya başka ülke vatandaşı ise cezanın iki katına çıkarılması ve sınır dışı edilmesi. Madde bağımlılarının, devlet tarafından tedavi ve rehabilite etmelerini sağlayacak yasal düzenlemelerin TBMM’nin çatısı altında grubu bulunan tüm partilerin ortak mutabakatıyla gündeme alınarak ivedilikle yasallaşması taleplerimizdir” diye konuştu.
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