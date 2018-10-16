Muhtarlardan Dicle Elektrik’e teşekkür plaketi

Mardin’in Ömerli ilçesindeki 3 mahalle muhtarı, gerçekleştirilen yatırımlardan mahalle sakinlerinin duyduğu memnuniyeti göstermek için Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Memet Bulut’a teşekkür plaketi verdiler.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Murat Şahin, Şafak Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Turgut ve Yeni Mahalle Muhtarı Beşir Batuk birlikte Dicle Elektrik İl Müdürü Memet Bulut’u ziyaret etti. Beraberlerinde getirdikleri teşekkür plaketini Bulut’a veren muhtarlar Şahin, Turgut ve Batuk yapılan yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Muhtarlar, “Mahallelerimizde yapılan yatırımlar sayesinde neredeyse hiç elektrik kesintisi olmuyor. Eskiden yol üzerinde olan elektrik direkleri, elektrik kabloları tamamen kaldırıldı. Tüm kablolar yeraltına alındı. Bu sayede hem mahallelerimizin görüntüsü güzelleşti, hem de enerji kalitemiz yükseldi. Cadde ve sokaklarımıza takılan lambalar sayesinde her taraf ışıl ışıl. Mahalle sakinlerimiz de bizler de yapılanlardan çok memnunuz. Allah sizden de şirketinizden de razı olsun” dedi.

“Mutlu olduk”

Mahalleli adına muhtarlar tarafından gerçekleştirilen bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dicle Elektrik Mardin İl Müdürü Memet Bulut ise, “Muhtarlarımızın gerçekleştirdiği bu ziyaretten çok mutlu olduk. İl ve ilçe merkezleri gibi mahallelerimizde de şebeke güçlendirmeye dönük yatırımlarımız aksamadan devam ediyor. Her yere en iyi hizmeti götürmek için çalışıyoruz. Bu tür ziyaretler bizleri daha iyiyi yapma anlamında motive ediyor. Ben ve ekip arkadaşlarım da gösterdikleri nezaket ve verdikleri destekten dolayı muhtarlarımızın şahsında mahalle sakinlerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.