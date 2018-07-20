MARDİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 16:51

Nusaybin Belediyesinden tanıtım filmi

Mardin’in Nusaybin İlçe Belediyesi, tanıtımını sağlayacak belgesel film çekti.Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal’ın talimatıyla hazırlanan tanıtım filmi belediyenin sosyal medya hesaplarının yanı sıra medya ve...

Nusaybin Belediyesinden tanıtım filmi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Mardin’in Nusaybin İlçe Belediyesi, tanıtımını sağlayacak belgesel film çekti.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal’ın talimatıyla hazırlanan tanıtım filmi belediyenin sosyal medya hesaplarının yanı sıra medya ve kamuoyuyla paylaşıldı. 8 dakikalık tanıtım filminde UNESCO Geçici Kabul Listesi’nde ’İnanç Parkı’ projesiyle yer alan Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup Kilisesi, Türkiye ile Suriye arasındaki mayınlı alanda kalan tarihi sütunlar, Beyazsu çayı, Bunisra vadisi ile görevlendirme yapılan belediye dönemindeki hizmetler ve TOKİ tarafından yapılan konutlar yer aldı.

’Destek Sizden İcraat Bizden’ sloganıyla hazırlanan tanıtım filminde ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gösteren yerlerin havadan çekilmiş görüntüleri büyük ilgi gördü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku