MARDİN:
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12 Ekim 2018 Cuma 09:55

Nusaybin kırsalına yol hizmeti

Mardin’in Nusaybin İlçe Belediyesi, ilçe kırsalındaki mahallelerde yol açma ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.İçişleri Bakanlığınca, Kaymakam Mehmet Balıkçılar’ın kayyum olarak görevlendirildiği Nusaybin Belediyesi, ilçe...

Nusaybin kırsalına yol hizmeti
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Mardin’in Nusaybin İlçe Belediyesi, ilçe kırsalındaki mahallelerde yol açma ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığınca, Kaymakam Mehmet Balıkçılar’ın kayyum olarak görevlendirildiği Nusaybin Belediyesi, ilçe genelindeki hummalı çalışmalarına devam ediyor. Kırsal mahallelerde de çalışmalarını sürdüren belediye, yol açma ve düzenleme faaliyetleri yürütüyor.

Nusaybinli vatandaşları hak ettikleri hizmeti ulaştırmak için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Çatalözü ve Bahçebaşı mahallelerinin çeşitli noktalarında yeni yol açma ve düzenleme çalışmaların yapıyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin, merkez, kırsal ayırt etmeden her alana hizmet götürme anlayışıyla çalışan belediye, kırsal mahallelere de büyük önem gösteriyor.
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