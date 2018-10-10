Nusaybin’de Karakucak Güreşleri ve Flyboard gösterisi yapılacak

Mardin’in Nusaybin İlçe Belediyesi Karakucak Güreşleri ve Flyboard gösterisine ev sahipliği yapacak.

Nusaybin Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçede bir ilke imza atacakları belirtildi. DSİ Barajı ve Piknik alanından Nusaybin Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından 1.si yapılacak Karakucak Güreşleri ve Flyboard gösterisi için ilçeye profesyonel sporcuların geleceği açıklandı.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar’ın girişimleriyle yapıldığı belirtilen gösterilerde dereceye girecek sporculara çeşitli hediyelerin verileceği belirtilirken, Güreş müsabakalarına isteyen vatandaşların da katılabileceği kaydedildi.

Karakucak Güreş yarışmasının Cumartesi Günü Saat 10.00’da yapılacağı belirtilirken Flyboard gösterisinin ise 14.00 ve 16.00 saatlerinde arasında izleyicilerle bulacağı ifade edildi.