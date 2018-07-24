MARDİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 12:23

Nusaybinli çocuklar için modern parklar

Mardin’in Nusaybin ilçesinde görevlendirme yapılarak hizmet veren Nusaybin belediyesi çocukların sağlık gelişimi ve huzurla büyüyebilmeleri için ilçede ki parkların yanı sıra ilçedeki okulların bahçelerine yeni parklar inşa ediyor.Nusaybin...

Nusaybinli çocuklar için modern parklar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Mardin’in Nusaybin ilçesinde görevlendirme yapılarak hizmet veren Nusaybin belediyesi çocukların sağlık gelişimi ve huzurla büyüyebilmeleri için ilçede ki parkların yanı sıra ilçedeki okulların bahçelerine yeni parklar inşa ediyor.

Nusaybin Belediyesi mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunmaya devam ederken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü okullara ve parklara modern ve fonksiyonel çocuk oyun grubu kuruluyor. Nusaybinli çocukların daha modern alanlarda hoşça vakit geçirmeleri amacıyla, DSİ Barajı piknik alanına 1 adet iki kuleli çocuk oyun grubu, Beyazgül Anaokulu, Zübeyde Hanım Anaokuluna çocuk oyun gruplarının kurulumu tamamlandığı açıklandı. Belediye yetkileri ilçede ki çocukların huzurla ve neşeyle büyümeleri için çocuklara yatırımın geleceğe yatırım olduğunu ifade etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku