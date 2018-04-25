Nusaybinliler ilahilerle coştu

Nusaybin Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Abdurrahman Önül dinletisi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Semazenler eşliğinde Mitanni Kültür Merkezi salonunda yapılan ilahi dinletisi büyük alkış aldı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen Abdurrahman Önül konseri ilçe halkını mest etti.Nusaybin Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Abdurrahman Önül dinletisi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü....

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