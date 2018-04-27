Öğrencilerden bilim fuarı açılışı

Millî Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında imzalanan ’Eğitimde İşbirliği Protokolü’’ kapsamında bilim kültürünün geliştirilmesi amacıyla ülke genelinde olduğu gibi Mardin’de bulunan okullarda da bilim fuarları sergisi açıldı.Mardin...

Millî Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında imzalanan ’Eğitimde İşbirliği Protokolü’’ kapsamında bilim kültürünün geliştirilmesi amacıyla ülke genelinde olduğu gibi Mardin’de bulunan okullarda da bilim fuarları sergisi açıldı.

Mardin İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK ortaklığıyla Mardin’in Artuklu Yalım Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen bilim fuarı ve resim sergisi açılışını yaptı. Sarı, açılıştan sonra öğrencilerin danışman öğretmenleri ile birlikte hazırlamış olduğu projeleri inceledi. Sarı, yapılan güzel çalışmalar için okul yönetimini, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti. Açılışa Sarı’nın yanı sıra, Artuklu İlçe Millî Eğitim Müdürü Şeyhmus Sümer, şube müdürleri, öğrenciler ve veli katıldı.