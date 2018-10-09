Ortaköy konağı hizmete açılıyor

Mardin’in Artuklu Belediyesi ilçede ihtiyacı hissedilen konularda projeler yapıyor.

Artuklu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk ilçede kurdukları mahalle konakları ile birçok farklı konuda fayda sağlayacaklarını belirterek, “Bu kapsamda Ortaköy Mahallemizin Mahalle Konağı da yakında hizmete açılacak. Mahallelerimizin beklentilerini biliyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz. İlçemizde her anlamıyla birçok farklı konuda projelerimizi yapıyoruz. Amacımız yaşanabilir ve mutlu insanların yaşadığı bir ilçeyi inşa etmektir. Yaptığımız çalışmalarda ise hemşerilerimizin düşüncelerini dikkate alıyoruz. Sürekli onlarla olmak suretiyle ve ortak akıl ile ilçemizin projelerini hayata geçiriyoruz. Belediyemiz son olarak mahalle konakları konusunda ciddi bir çalışma yapmıştır. Örnek nitelikte olan mahalle konaklarından birisini de Ortaköy Mahallemizde bitirdik” dedi.