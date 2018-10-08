Şehrin çehresini değiştirecek projede sona gelindi

İçişleri bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle şehre yeni bir görünüm kazandırmaya devam ediyor. Hendekler çukurlar ve terör olayları ile anılan kentte daha önce atıl...

İçişleri bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle şehre yeni bir görünüm kazandırmaya devam ediyor. Hendekler çukurlar ve terör olayları ile anılan kentte daha önce atıl durumda olan ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Kamor Millet Bahçesi Projesinde başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

İçerisinde 54 bin metrekare yaşam ve piknik alanı, 6 bin 500 metre kara alan üzerine kurulacak futbol, voleybol, basketbol sahaları, bin kişilik kır düğün salonu, 2 bin 500 kişilik amfi tiyatro ile lokanta, kafeteryaların yapılacağı proje de, şehre yeni bir görünüm katacak.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak sadece alt yapı sorunlarını çözmediklerini, ulaşım, sosyal donatı alanları, kültürel etkinlikler, çocuk oyun alanları, yeşil alan gibi birçok sorunu çözdüklerini belirtti. Cumhurbaşkanın koyduğu hedef doğrultusunda yaklaşık 6 ay önce Kamor Millet Bahçesi çalışmalarına başladıklarını kaydeden Yaman, “Her ilde en az bir tane olması gereken konforun en üst düzeyde düşünüldüğü bir yer, ‘millet bahçesi’. Büyükşehir Belediyesi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda, atıl durumda ki bu alanda yaklaşık 6 ay önce çalışma başlattık.” dedi.

Şehrin yeşil alan ihtiyacını büyük oranda karşılayacağını ifade eden Yaman, şöyle devam etti:

“Yüzde 90 oranında tamamlanmış. İnşallah yakın zamanda bitecek. Bu alan 65 bin metrekarelik bir alan ve hemen şehrin yanında, yürüme mesafesinde. Vatandaşlarımız araçları, toplu taşıma araçları ve yürüyerek de gelebilirler. Burada piknik, yürüme, spor ve çocukların oynayacağı alanlar var. Özellikle merkezde oturan vatandaşların boş vakitlerini burada geçireceklerini inanıyorum. Yeşil alanı da yüksek ve güzel bir mekan olmuş. Göreve geldiğimizde sloganlarımızdan bir tanesi de, ‘Daha Yeşil Bir Mardin’idi. Bu doğrultuda şehir merkezi ve ilçelerde birçok projeyi hayata geçirdik. Belediyenin imkanlarını şehrimiz ve vatandaşlarımız için kullanıyoruz, kullanmaya devam edeceğiz. Daha yeşil bir Mardin için çalışmalarımız devam edecek.”