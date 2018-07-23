Sıcaklık bunalttı, yataklar damlara taşındı

Hava sıcaklığının 42 derecenin üzerine çıktığı Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, yataklarını damlara çıkardı. Oda sıcaklığına dayanamadıklarını anlatan vatandaşlar, gece yıldızlara bakıp uyuduklarını, sabah ise kuş sesleriyle uyandıklarını dile getirdi.

Termometrelerin gündüzleri 42, geceleri ise 25 dereceyi aştığı Kızıltepe’de “dam palas” geleneği bu sene de devam etti. İlçede kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar, yataklarını damlara taşıdı. Oda sıcaklığından kaçarak, damlara kurdukları tahtların üzerine serdikleri yataklarda yatan vatandaşlar, yıldızlara bakarak uyuyup, kuş sesleriyle uyanmanın keyfini çıkarıyor. Vatandaşlar, sivrisineklerden ise, tahtların çevresine tül perde asarak korunuyor.

İlçeye bağlı Otluk Mahallesi’nde ikamet eden Abdurrahman Aydoğan, sıcaktan uyuyamadıklarını bu nedenle damlara çıktıklarını belirtti. Tahtların üzerinde yattıklarını ve misafirlerini de burada ağırladıklarını ifade eden Aydoğan, dışarıda yatmak durumunda kaldıklarını anlattı.

Havaların çok sıcak olması nedeniyle dışarıda yattıklarını dile getiren Fatma Polat, “İçeride dayanamıyoruz, bu yüzden damda yatırıyoruz. Yemeğimizi de damda yiyoruz” dedi.

Ahmet Aydoğan ise sıcaklığın yanı sıra yılan ve akrep korkusu yüzünden de içeride yatamadıklarını anlatarak, “Bunaltıcı bir hava var. O yüzden damda uyumayı tercih ediyoruz. Tahtların üzerinde yatarken yıldızlara bakıp uykuya dalıyoruz” diye konuştu.