MARDİN:
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16 Ekim 2018 Salı 10:25

Yakıt almak isterken yavaşlayan araca arkadan gelen başka bir araç çarptı

Mardin’in Artuklu ilçesi Yalım Mahallesinde bulunan akaryakıt istasyonuna girmek için yolda duran araca, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Yakıt almak isterken yavaşlayan araca arkadan gelen başka bir araç çarptı
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Mardin’in Artuklu ilçesi Yalım Mahallesinde bulunan akaryakıt istasyonuna girmek için yolda duran araca, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Artuklu ilçesi Yalım Mahallesinde yakıt almak için akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan bir araca arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kaza anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Leyla Tayfur idaresindeki 21 BF 251 plakalı otomobil akaryakıt istasyonuna girmeye çalışırken, Fatih Kabak idaresindeki 47 DB 562 plakalı hafif ticari araç, istasyona girmeye çalışan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç sürücüsü hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı ise akaryakıt istasyonu güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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