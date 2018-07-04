MARDİN:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:29

Yaralı güvercine ilk müdahale 112 ekiplerinden

Mardin’in Artuklu ilçesinde yolda yaralı bir güvercinle karşılaşan 112 ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları güvercini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.Artuklu ilçesi eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları...

Yaralı güvercine ilk müdahale 112 ekiplerinden
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Mardin’in Artuklu ilçesinde yolda yaralı bir güvercinle karşılaşan 112 ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları güvercini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Artuklu ilçesi eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bölgesinde görevli 112 ekipleri, yolda yaralı bir güvercin buldu. Ekip, yaralı güvercine ilk müdahaleyi yapıp, yem ve su verdikten sonra, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti. Güvercinin burada yapılacak tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Ambulans şoförü Abdulaziz Boz, hayvanların acı çekmesini istemediklerini belirterek, “Hayvanlar acı çekmesin. Karıncaları da ezmeyelim. Sokağa çıktığınızda yaralı hayvanları veterinere götürebilirsiniz. Onlara açlıklarını giderecek gıda ve besinler verebilirsiniz. O yaptığınız iyilik size kendinizi iyi hissettirecektir” dedi.
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