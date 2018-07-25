MARDİN:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:29

Yılın işbirliği ödülü Mardin’e

DİKA ve COMDATA Çağrı Merkezi, “Yılın İşbirliği” ödülünü kazandı.Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve COMDATA Çağrı Merkezi, Yaşayan Şehirler Platformu ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Şehir Ödülleri Türkiye...

Yılın işbirliği ödülü Mardin'e
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DİKA ve COMDATA Çağrı Merkezi, “Yılın İşbirliği” ödülünü kazandı.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve COMDATA Çağrı Merkezi, Yaşayan Şehirler Platformu ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Şehir Ödülleri Türkiye 2018” organizasyonunda “Yılın İşbirliği” ödülüne layık görüldü. DİKA’dan yapılan açıklamada, geçtiğimiz aylarda Mardin’de faaliyetlerine başlayan COMDATA firmasının açtığı Çağrı Merkezi ile Mardin’de önemli bir yatırıma vesile olduğu belirtilerek, “Bu yatırımın sonuçları birçok alanda ilimize olumlu yönden geri dönerken bunlara bir yenisi daha eklendi. Mardin’e yaptığımız çalışmalar birçok bölgeden dikkat çekerken, ‘Yılın İşbirliği’ dalında aday olunan DİKA ve COMDATA Çağrı Merkezi Yatırımı girişimi bu yıl ödül kazanan oldu. Şehir Ödülleri Organizasyonu Türkiye’nin dört bir tarafından Büyükşehir Belediyelerinden, ülkemizin köylerine kadar çeşitli dallarda projelerin aday olup katılım sağladığı bir etkinliktir. Kültür Turizm Bakanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin de desteklediği platformda Ajansımız olarak illerimizin de adını duyurduğumuz bir program olmuştur” denildi.
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