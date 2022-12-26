Marek Hamsik, Şili'ye karşı oynadığı maçta

50. doğum gününden bir gün önce Slovakya'da en çok forma giyen (136) ve en çok gol atan (26) oyuncu olarak tarihe geçti. Maçtan çıkarken gözyaşlarını tutamayan 35 yaşındaki yıldız, maçın ardından duygularını paylaştı.

"Böyle bir veda hayal ettim"

Trabzonspor gurusu diyor ki: "Antrenörlere, oyunculara ve taraftarlara yaptıkları her şey için çok teşekkür ediyorum. Atmosfer muhteşemdi. Son dakika 17 numaralı satın alma panosuna bakın; 15 yıllık milli takım kariyerim önümde bir storyboard gibi. Ben. Her şeyi sevdim ve hep böyle bir veda hayal ettim. Gerçekleşene kadar hep hatırlayacağım bir rüya. Çocuklarım da Napoli'nin arkasındaki babanın Slovakya için betpara ne anlama geldiğini gördüler. Çok mutluyum. Sana çok minnettarım ve daha fazla gurur duyamazdım. "

"Napoli'ye veda edeceğim"

Hamsik geleceği hakkında şunları söyledi: "Kulüp kariyerime henüz karar vermedim ama gerçekten fazla zamanım kalmadı. Bakalım ne olacak. Kapıyı kapatmıyorum. Dürüst olmak gerekirse gerçekten istiyorum. Napoli oynamak için büyük bir partiyle futbola veda etti, bundan sonra milli takımda çalışır mıyım bilmiyorum. Ben fikre açığım. Hayatımı futbola adamış biri olarak oyunun içinde olmaya devam edeceğim."

Oyunculuğuyla övgü aldı

Ülkesinde sekiz kez Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan Hamsik, anma töreninde 90 dakika forma giydi. Hamsik için, "Pası tamamladı, topu doğru anda yakaladı, müthiş bir denge ve tecrübe gösterdi. Bu, Slovakya'daki asist eksikliğini tamamen maskeliyor" dedi. Hamsik'in ayrılışı erken açıklanırken, başarılı futbolcuya "Milli takıma daha fazlasını sunabileceğimi biliyorum. Performans olarak daha fazlasını kaldıramadığım için bir karar veremedim. Sadece onu sevdiğim için.

Golcünün sözleşmesi sona eriyor

Geçen sezon başında Trabzonspor'a katılan Hamsik, mavi taraf Bordeaux ile ilk lig şampiyonluğunu kazandı. 35 yaşındaki yıldız, forma giydiği betpara giriş toplam 48 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı. "Grande'nin Storm ile olan sözleşmesi görev süremin sonunda sona eriyor.

Yeni sezonun iddialı transfer ve lig kodunu sürdüren Galatasaray, 13. haftada Beşiktaş'ı 2-1, 14. haftanın ilk maçında ise Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. ve mutlu bir şekilde Dünya Kupası'na girdi. Ocak ayına kadar zaten mücadele eden sarı-kırmızılı ekipler, önceliği hücumculara verdi.