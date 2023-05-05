MASKİ, Sayaç Hırsızlarına Karşı Vatandaşları Uyardı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından terkedilen hasarlı meskenlerde su sayaçlarının çalındığını belirterek, gerekli tedbirleri almaları için vatandaşları uyardı.

MASKİ, Sayaç Hırsızlarına Karşı Vatandaşları Uyardı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Su abonelerini kişisel olarak önlem almaya çağıran MASKİ yetkilileri, hırsızlık durumunda Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne ve mahalle karakoluna suç duyurusunda bulunmalarını istedi.

Hırsızlığı yapan kadar çalıntı malı alanında suçlu olduğunun vurgulandığı açıklama şöyle:
“Son günlerde Çağrı Merkezi’mize su sayaçlarının çalındığı ile ilgili yoğun bir şikayet gelmektedir. Malatya genelinde 332 bin abonemiz bulunmaktadır.  Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından özellikle orta ve ağır hasarlı binalar boşaltılmıştır. Bunu fırsat bilen hırsızlar su sayaçlarını çalmaktadır. Özel mülk olduğundan dolayı tedbir alma sorumluluğu abonelere aittir. Vatandaşlarımız kişisel olarak önlem almak durumundadır.”

Bülten
Hasan Yağmur

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