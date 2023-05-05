MASKİ, Sayaç Hırsızlarına Karşı Vatandaşları Uyardı

Su abonelerini kişisel olarak önlem almaya çağıran MASKİ yetkilileri, hırsızlık durumunda Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne ve mahalle karakoluna suç duyurusunda bulunmalarını istedi.

Hırsızlığı yapan kadar çalıntı malı alanında suçlu olduğunun vurgulandığı açıklama şöyle:

“Son günlerde Çağrı Merkezi’mize su sayaçlarının çalındığı ile ilgili yoğun bir şikayet gelmektedir. Malatya genelinde 332 bin abonemiz bulunmaktadır. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından özellikle orta ve ağır hasarlı binalar boşaltılmıştır. Bunu fırsat bilen hırsızlar su sayaçlarını çalmaktadır. Özel mülk olduğundan dolayı tedbir alma sorumluluğu abonelere aittir. Vatandaşlarımız kişisel olarak önlem almak durumundadır.”