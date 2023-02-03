Medeniyetin Kalbi Battalgazi'de Kartpostallık Manzaralar

Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından binlerce yıllık medeniyet geçmişiyle önemli tarihi mekanlara ev sahipliği yapan Battalgazi’deki eşsiz doğanın ve tarihi yapıların karla bütünleşmesi, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Karla ayrı bir güzelliğe bürünen Medeniyetin Kalbi Battalgazi’deki eşsiz doğa ve tarihi mekanlar drone ile görüntülendi. Orduzu Galip Demirel Çınar Park, Orduzu Göleti, Yeni Cami, Hasan Basri Türbesi ve gelinliğini giyen kayısı bahçelerinin yanı sıra özellikle Fırat Nehri'nin 12 kilometre güneybatısında Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Geç Kalkolitik Dönem'den, Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Battalgazi ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Arslantepe Höyüğü’ndeki kartpostallık görüntüler vatandaşlara görsel bir şölen sundu. Coğrafyasıyla eşsiz bir doğaya da ev sahipliği yapan Battalgazi’deki bu büyüleyici manzaraları ölümsüzleştirmek isteyen Battalgazililer, manzarasıyla büyüleyen mekanlarda bol bol fotoğraf çektirdi.

TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN 19'UNCU DÜNYA MİRASI

2014 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Arslantepe Höyüğü, 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Battalgazi Belediyesi arasında yapılan protokol ile adaylık dosyası Battalgazi Belediyesi tarafından tamamlanarak, 2019 yılında Dünya Miras Komitesine sunulmuştu. Arslantepe Höyüğü, 26 Temmuz 2021 tarihinde Çin'in ev sahipliğinde online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilen UNESCO 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında çıkan karar ile Türkiye'den listeye giren 19'uncu dünya mirası olmayı başarmıştı.