Mekke'nin Fethi Büyük Bir Coşkuyla Kutlandı

Mekke'nin Fethinin 1392. yıl dönümü Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Malatya Battalgazi Temsilciliği tarafından organize edilen programla coşkulu bir şekilde kutlandı. Geceye Malatya Belediye Başkan vekili Mehmet Çolak, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Saadet Partisi Konya milletvekilli Abdulkadir Karaduman, Saadet partisi il başkanı Mustafa Canbay, STK Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya birincisi Hafız ve Ayasofya Camii İmam Hatibi Ferruh Muştuer, ilahi ve ezgi sanatçısı Osman Gündüz ve konuşmalarıyla Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan’ın konuk olarak katıldı. Mekke’nin Fethi programı Malatya Kongre Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Gecede Siyeri Nebi yarışma sınavında dereceye giren öğrencilere ödülleri taktim edildi.

Milli Gençlik Vakfı Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Turhan, “Mekke'nin Fethi'nin Yıl dönümünde, Malatya Battalgazi Teşkilatımızın tertip ettiği programda gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşkilat mensuplarımıza ve geceye katılım sağlayan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.