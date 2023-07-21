Melet Deresi ile 3 ilçede su sıkıntısı çözülecek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerindeki birçok mahallenin su ihtiyacını karşılayacak olan Melet Deresi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Melet Deresi’nde gerçekleştirilen inceleme gezisine Başkan Gürkan’ın yanı sıra MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Genel Sekreter Vekili Latif Okyay, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, MASKİ İşletmeler Dairesi Başkanı Ramazan Toy ve ilgili şube müdürleri katıldı.

Melet Deresi’nde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran MASKİ İşletmeler Dairesi Başkanı Ramazan Toy, su kaynağında ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Çalışma gerçekleştirdiğimiz dönemde yaklaşık olarak 300 milyonluk bir masrafla Akçadağ ilçemizin Sahilköy’e kadar suyu götürdük. Ancak 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler sonrasında bu suyumuz çekildi. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak bu bölgede jeofizik çalışması gerçekleştirerek suyun kaynağını tespit ettik ve su arama çalışması yaparak suyun kaynağını yeniden bulduk. Bu kaynağımızdan saniyede 300 litre su çıkıyor. Mevcut yapmış olduğumuz şebeke ile hem Örnekköy’e hem Çapo isale hattına suyu verecek şekilde çalışmayı yaptık. An itibariyle yapmış olduğumuz çalışmaların maliyeti yaklaşık olarak 400 milyon civarında. Bu çalışma ile birlikte Örnekköy, Doğanşehir ilçesinin Suçatı, Yeşilyurt İlçesinin Oluklu Mahallesi, Akçadağ ilçesinin Dedeköy, Kömekavak ve Sahilköy ile mezralarının su ihtiyacını bu suyumuz ile karşılamış olacağız” şeklinde konuştu.

İnal: MASKİ içme suyu mağduriyetini gideriyor

Akçadağ Ziraat Odası Başkanı ve Akçadağ Sahilköy Mahalle Muhtarı Mehmet İnal ise 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem sonrasında doğada yaşanan tahribat sonucunda Çapo içme suyunun kaybolduğunu belirterek, “Bu sudan faydalanan mahallelerimizin mağdur olmasına neden oldu. Büyükşehir Belediyemiz daha üst kodlarda çalışma yaparak bu suyu tekrar buldular. Mağduriyetlerin giderilmesi için yapılan bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve emeği geçen bütün personellere teşekkür ediyorum. Burada olağanüstü bir çaba harcandı” ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı yapılan hizmetlerden doydukları memnuniyeti dile getirerek, hizmetler nedeniyle teşekkür etti

"Çok ciddi ve zahmetli bir çalışma"

MASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çok zor şartlarda ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten AK Parti İl Başkanı Namık Gören’de yapılan hizmetin çok ciddi bir yatırım ve zahmetli bir çalışma olduğunu belirterek, “Ama suyun hayat olduğu düşüncesiyle su sıkıntısı çeken mahallelerimize içme suyu sağlamak için özverili bir çalışma gerçekleştirmişler. Başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

"Çalışmalarda son aşamaya gelindi"

Yapılan çalışmaların vatandaş nezdinde memnuniyetle karşılanmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Başkan Gürkan ise Malatya’nın her noktasının şu anda şantiye halinde olduğunu vurgulayarak “Pandemiye, büyük deprem felaketine rağmen böyle bir yatırım hakikaten takdire şayan. Çapo gurup ve Melet Deresi diye tabir ettiğimiz ve üç ilçemizdeki mahalleleri besleyecek olan kaynağı görmek ve yapılacak olan çalışmaları yerinde görmek bu bölgemize geldik. Doğanın zor şartları içerisinde gerçekleştirilen bu çalışma destansı bir çalışmadır. Bunun adı hizmet destanıdır. Bu çalışmada emeği bulunanlarda birer kahramandır. Bu dağların başında zor şartlarda depremzede olmalarına rağmen ailelerini bırakıp vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamak için göstermiş oldukları bu özveriden dolayı kendilerini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Projenin maliyetinin yaklaşık olarak 400 milyon TL olduğunu da aktaran Gürkan, “Devletimizin bizlere vermiş olduğu bu imkanlardan dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve yerel paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya’ya olan hassasiyetinden dolayı hiçbir talebimiz geri çevrilmemiştir. Taleplerimizin karşılanması noktasında da bütün hükümet yetkililerine de teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızda yerelde bizlerin duyu organlarıdır. Çalışmaların yerinde takip edilmesinde önemli görevler ifa ediyorlar. Muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.