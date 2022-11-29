Meme Küçültme Ameliyatının Faydaları

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  • 29.11.2022 15:14
  • Güncelleme: 29.11.2022 15:14
Meme Küçültme Ameliyatının Faydaları
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Meme küçültme ameliyatının faydaları nelerdir? Meme küçültme ameliyatı, aynı zamanda redüksiyon mamografisi veya mammoplasti olarak da adlandırılmaktadır. Meme küçültme ameliyatının kadınlar için yaşam kalitesi üzerinde belirgin bir pozitif etkisi olduğu ispatlanmıştır. 

Diğer semptomların yanı sıra büyük göğüslere sahip kadınlarda ağırlığının neden olduğu pek çok rahatsızlığın hafifletildiği gösterilmiştir. Bu rahatsızlıklar arasında boyun ağrısı, omuz ağrısı, baş ağrısı ve göğüs altındaki döküntüler yer almaktadır.  Buna ek olarak, meme küçültme ameliyatının, hastaların benlik saygısını arttırarak ve daha önce katılamadıkları fiziksel ve atletik faaliyetlerde bulunma yeteneklerini arttırarak, yaşam kalitelerini onararak hastalara fayda sağladığı gözlemlenmiştir. 

Meme Küçültme Ameliyatının Faydaları

Meme küçültme ameliyatının en önemli faydalarından biri kişilerin fiziksel görünümlerinin istedikleri gibi olması sayesinde psikolojik anlamda rahatlamalarıdır. Göğüsleri fazla büyük olan kadınların çoğu kıyafet bulmakta zorluk çektikleri gibi vücutlarındaki orantısızlık nedeniyle de sorun yaşamaktadırlar. Meme küçültme ameliyatı ile bu problemlerin tümü ile başa çıkılabilmektedir. 

 Diğer yandan meme küçültme ameliyatı aşırı ağırlık taşıma nedeniyle oluşabilecek boyun ve sırt ağrılarını da önlemektedir. Bu sayede hasta daha rahat bir duruşa kavuşmakta ve ağrılarından kurtularak mutlu olmaktadır. 

Neden Ameliyata İhtiyaç Duyulur?

Meme küçültme ameliyatı bazı zaman sarkmış memeler için de uygulanmakta ve aynı zamanda meme dikleştirme işlemi de yapılmaktadır. Vücut ile orantılı ve eşdeğer bir görünüm için meme küçültme ameliyatı olmayı düşünen kişiler bu faydaları göz önünde bulundurarak doğru tercih yapabilirler. Konu ile ilgili detaylı bilgiyi ercandemirbag.com sitesinden alabilirsiniz. 

https://www.ercandemirbag.com/tr/meme-kucultme/ 
 

Mete KURTCEBE
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