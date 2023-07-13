Memlekete Dönen Minikler Malatya Sevdasını Mezuniyet Törenine Taşıdılar

Hacı İbrahim Işık İlkokulu 4/G sınıfı öğrencileri öğretmen yazar Nilüfer Zontul Aktaş eşliğinde duygusal anlara şahitlik ettirdiler.

Zor günlerin ardından memlekete dönen öğrenci ve veliler memleketlerine özlemi bu havada gidilmez aslında hiç gidilmez seni çok seviyoruz Malatya 'm sözleriyle programlarına taşıdılar.

Gözlerde sevinç ve hüzün bir arada idi.

Çocukların mutluluğu; şehrin iyileşmesi ve yeniden inşası için bir temel mahiyetindedir. Çocuklar hep gülsün...

Deprem sonra şehir dışına gitmek zorunda kalan minik öğrenciler diplomalarını Malatya’da aldı.

“Bir nesle daha dokunmanın haklı gururu ile mezuniyet tacımızı taktık.

Deprem, pandemi, sel, acı, keder, nice imtihan süreci nice yoksunluğa sebep olsa da nice engeller aştık.

Dağılsak da toplandık.

İşte o kutlu güne ulaşmanın sevinci. Sevgili yavrularımıza hoş sada anılarımız dört yılın sonunda da sürsün inşallah”

