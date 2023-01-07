Merhum Hasan Hacıevliyagil Anısına Yaptırılan Kütüphane Açılışı Gerçekleştirildi

Açılış programına: Vali Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Onur Demez, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Birlik Vakfı Başkanı Sadi Ergül ve merhum Hasan Hacıevliyagil’in ailesi katıldı.

Programda konuşan Vali Şahin: “Bugün Hasan Hacıevliyagil Kütüphanesini Birlik Vakfı'nın öğrenci yurdunda açıyoruz. Çok kıymetli bir toplulukla beraberiz. Kitapla, kütüphane ile kültürle haşır neşir olmak çok güzel bir duygu. Bize de çok kıymetli bir kitap hediye ettiler, kendimizi bugün çok kârlı hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

Amaçlarının; Malatya'da kültür seviyesini yükseltmek, sporu ayakta tutmak, musikinin tekrar Malatya'da yer etmesini sağlamak ve eğitim olanaklarını artırarak öğrencilerin rahat bir şekilde üniversite okumasına imkan sunmak olduğunu söyleyen Vali Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizden önce bu saydığımız konuların hepsinin üzerinde mücadele eden çok değerli insanlar vardı. Allah onların hepsine rahmet etsin. Bu değerli insanların mücadele verdiği o eğitim yolunda kesinti olmasını istemiyoruz. Çünkü kültür öyle kendiliğinden akıp giden bir süreç değildir.

Eğer bu zincirin halkaları tamamlanmazsa, bir süre sonra nasıl ki bir ağaca su vermediğimizde kuruyup gittiği gibi unutulup gider.

Dolayısıyla Hacıevliyagil ailesi ve onun gibi kültür yolunda emek verenlerin sayılarının artmasını, ardından gelenlerin de onların yolunda devam etmesini ve bu çok güzel kütüphanenin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.”

Programda katılımcılara, Ezel Elverdi’nin “Nurettin Topçu-Dünden Kalanlar ve Geleceğe Umutlar” isimli eseri hediye edildi.